Общество

Информирования для граждан о новом сервисе «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто»

Оставить комментарий

Минцифры России в рамках развития цифровых сервисов для автовладельцев
запустило сервис оформления европротокола онлайн в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Новый сервис позволяет автовладельцам оформить извещение
о ДТП в электронном виде без участия инспекторов ГИБДД на всей территории
Российской Федерации.

Подготовлены информационные материалы (приложение 1) и пресс-релиз о новом
сервисе (приложение 2). Также для информирования граждан на Госуслугах создан специальный лендинг (https://www.gosuslugi.ru/europrotokol), позволяющий ознакомиться с порядком и условиями оформления европротокола, а также скачать мобильное приложение «Госуслуги Авто».

Также читают:

Сергей Меликов обратился с поздравительной телегра...
Султан Хамзаев: Чужих детей не бывает. Сопереживае...
Агульские чабаны перегоняют овец на зимние пастбищ...
Школьник из Махачкалы прошел в финал "Большой пере...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.