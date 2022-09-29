Информирования для граждан о новом сервисе «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто»

Минцифры России в рамках развития цифровых сервисов для автовладельцев

запустило сервис оформления европротокола онлайн в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Новый сервис позволяет автовладельцам оформить извещение

о ДТП в электронном виде без участия инспекторов ГИБДД на всей территории

Российской Федерации.

Подготовлены информационные материалы (приложение 1) и пресс-релиз о новом

сервисе (приложение 2). Также для информирования граждан на Госуслугах создан специальный лендинг (https://www.gosuslugi.ru/europrotokol), позволяющий ознакомиться с порядком и условиями оформления европротокола, а также скачать мобильное приложение «Госуслуги Авто».