Информация по регламентации деятельности в сфере рыболовства на Каспийском море

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 695 от 13 октября 2022 г. утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, которые регламентируют деятельность российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство в Каспийском море и во внутренних водах Российской Федерации, за исключением водных объектов или их частей, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

В соответствии с Правилами, в течении всего года на территории Республики Дагестан в ходе любительского рыболовства запрещена добыча (вылов):

— у устьев рек, мест сброса коллекторов и впадения каналов

в Каспийское море — в радиусе 1 км;

— в устьях и в радиусе 2 км от устьев рек Терек, Сулак, Самур, Подсамурок, Средняя и Кума;

— во всех родниковых водах на территории Республики Дагестан;

— в реке Самур от устья до ближайшего к устью железнодорожного моста через реку Самур;

— в реке Подсамурок от устья до ближайшего к устью железнодорожного моста через реку Подсамурок;

— на акватории вдоль побережья Каспийского моря от устья реки Сулак (точка с географическими координатами 43°16’00» с.ш. — 47°34’00» в.д.) до точки с географическими координатами 46°46’00» с.ш. — 46°58’00» в.д., включая Сулакский, Кизлярский заливы и северную часть Аграханского залива;

— осетровых и лососевых видов рыб, за исключением кумжи (форели) (пресноводной жилой формы).

Запрещена добыча (вылов):

— с 15 апреля по 15 июня — всех видов водных биоресурсов;

— с 1 марта по 15 июня и с 1 ноября по 31 декабря — в рыбоходных каналах Аракумских, Нижнетерских, Каракольском нерестово-выростных водоемов и рыбоходном канале Юзбаш в южной части Аграханского залива;

— с 1 декабря по 31 июля – раков.