Информация по оперативной обстановке по состоянию на 18:00 20 июня от МЧС Дагестана

Прогноз оправдывается частично, выпадение осадков происходит преимущественно по южным и горным районам республики, информация о выпадении града не поступала.

По ситуации в городе Буйнакск:

— действует режим ЧС;

— принято от населения около 3000 заявлений;

— 23 группами с нарастающим итогом обследовано 1150 домовладений, 33 многоквартирных дома, 25 объектов образования;

— совместно с Министерством земельных и имущественных отношений РД и МЧС проведено методическое занятие по порядку актирования повреждённых домовладений и формированию правоустанавливаюших документов.

По ситуации в Буйнакском районе:

— принято от населения 170 заявлений (Халимбекаул — 70, Кафыркумух — 100);

— оперативной группой МЧС оказана методическая помощь в подготовке документов, обосновывающих причиненный ущерб, разъяснен порядок введения различных режимов функционирования;

— введен режим ЧС муниципального характера.

В результате подъёма уровня реки Вера в Чародинском районе без транспортного сообщения остаётся н.п. Кубатль (24 дома, 120 человек) и часть н.п. Алчуниб (39 домов, 190 человек).

Совместной рабочей группой МЧС и Министерства природных ресурсов РД с применением беспилотного летательного аппарата проведено обследование валов на реке Терек, в настоящее время угрозы нет, расход воды в нижнем бьефе составляет 900 м³/с. По информации от Даггидромет, на завтра подъёма уровня не ожидается.

Ситуация продолжает оставаться на контроле руководства ГУ МЧС России по РД.