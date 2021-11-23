Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

23 ноября 11:40

– 59 969 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+193 человека за сутки)

– 55 213 выздоровело (+ 180 человек за сутки)

– 2 896 умерло (+ 11 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 252 884 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 472 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan