Вакцинация

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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20 ноября 11:10

– 59 378 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+186 человек за сутки)
– 54 699 выздоровело (+ 168 человек за сутки)
– 2 874 умерло (+ 5 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
–3 229 842 проведено исследований (тестов) в республике
– 3 355 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan
– Инстаграм https://instagram.com/icdagestan

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