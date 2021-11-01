Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

01 ноября 11:40

– 56 172 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+163 человека за сутки)

– 51 789 выздоровело (+ 151 человек за сутки)

– 2 761 умерло (+ 6 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 093 998 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 077 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

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