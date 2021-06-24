Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

24 июня 11:20
– 34 034 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+103 человека за сутки)
– 32 249 выздоровело (+74 человека за сутки) (по данным Минздрава РД)
– 1 527 умерло (+1 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 2 250 473 проведено исследований (тестов) в республике
– 2 825 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.
Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
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