Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

24 июня 11:20

– 34 034 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+103 человека за сутки)

– 32 249 выздоровело (+74 человека за сутки) (по данным Минздрава РД)

– 1 527 умерло (+1 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 2 250 473 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 825 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

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