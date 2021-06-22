Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

22 июня 11:20

– 34 832 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+87 человек за сутки)

– 32 113 выздоровело (+49 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело

– 1 522 умерло (+4 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 2 237 644 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 528 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

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