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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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– 34 745 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+80 человек за сутки)

– 32 064 выздоровело (+56 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело

– 1 518 умерло (+1 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 2 231 253 проведено исследований (тестов) в республике

– 2 610 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan
– Инстаграм https://instagram.com/icdagestan

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