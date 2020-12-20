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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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20 декабря 11:10

– 21 737 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+154 человек за сутки)
– 18 695 (+114 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело
– 1 064 (+1 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 992 246 проведено исследований (тестов) в республике
– 3200 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

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