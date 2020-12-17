Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

17 декабря 11:00

– 21 278 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+153 человек за сутки)

– 18 368 (+89 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело

– 1 051 (+8 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 972 872 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 127 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.