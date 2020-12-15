Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

15 декабря 11:30

– 20 973 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+150 человек за сутки)

– 18 185 (+83 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело

– 1 038 (+4 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 960 080 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 070 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.