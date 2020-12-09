Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

9 декабря 11:50
– 20 069 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+127 человек за сутки)
– 17 764 (+68 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело
– 1 018 (+4 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 922 228 проведено исследований (тестов) в республике
– 3 145 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.