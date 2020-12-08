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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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8 декабря 11:10

– 19942 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+127 человек за сутки)
– 17696 (+55 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело
– 1014 (+4 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 915904 проведено исследований (тестов) в республике
– 3316 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

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