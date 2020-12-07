Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

07 декабря 10:50
– 19815 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+120 человек за сутки)
– 17641 (+69 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек выздоровело
– 1010 (+6 человек за сутки) (по данным Минздрава РД) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 909664 проведено исследований (тестов) в республике
– 3426 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.