Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

05 октября 10:50

– 13 852 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 84 человек за сутки)

– 11 980 человек выздоровело

– 647 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 565 752 проведено исследований (тестов) в республике

– 3234 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.