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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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30 сентября, 10:30

– 13429 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 82 человек за сутки)
– 11563 (+82 за сутки) человек выздоровело
– 621 (+9 за сутки) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 541354 проведено исследований (тестов) в республике
– 3607 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

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