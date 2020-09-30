Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

30 сентября, 10:30

– 13429 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 82 человек за сутки)

– 11563 (+82 за сутки) человек выздоровело

– 621 (+9 за сутки) человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 541354 проведено исследований (тестов) в республике

– 3607 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.