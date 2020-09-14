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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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14 сентября, 11:40

– 12092 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 84 человек за сутки)
– 10401 человек выздоровело
– 524 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 466116 проведено исследований (тестов) в республике
– 3026 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

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