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Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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1 сентября, 10:30

– 11073 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 74 человек за сутки)
– 9697 человек выздоровело
– 499 человек умерло с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 398498 проведено исследований (тестов) в республике
– 2373 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

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