Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

18 февраля 11:15

– 84 880 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 605 человек за сутки)

– 136 госпитализировано за сутки

– 72 506 выздоровело (+ 546 человек за сутки)

– 3 440 умерло (+ 12 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 4 317 895 проведено исследований (тестов) в республике (+ 11 682 за истекшие сутки)

– 1 556 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan