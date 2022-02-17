Вакцинация

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

Оставить комментарий

17 февраля 11:15

– 84 275 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 607 человек за сутки)
– 117 госпитализировано за сутки
– 71 960 выздоровело (+ 533 человека за сутки)
– 3 428 умерло (+ 13 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 4 306 213 проведено исследований (тестов) в республике (+ 13 250 за истекшие сутки)
– 1 589 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan

Также читают:

В Дагестане увеличились темпы вакцинации после вве...
Мишустин призвал на фоне распространения коронавир...
Сергей Меликов ознакомился с работой самого крупно...
Врач предупредил об опасном воспалении при коронав...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.