Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

14 февраля 11:30
– 82 429 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 582 человека за сутки)
– 62 госпитализировано за сутки
– 70 398 выздоровело (+ 391 человек за сутки)
– 3 398 умерло (+ 6 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 4 266 255 проведено исследований (тестов) в республике (+ 15 129 за истекшие сутки)
– 2 092 человек в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.
Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan