Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

13 февраля 11:40

– 81 847 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+575 человек за сутки)

– 75 госпитализировано за сутки

– 70 007 выздоровело (+ 415 человек за сутки)

– 3 392 умерло (+ 6 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 4 251 126 проведено исследований (тестов) в республике (+ 15 721 за истекшие сутки)

– 2 196 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan