Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

07 февраля 11:40

– 77 959 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 724 человека за сутки)

– 101 госпитализировано за сутки

– 66 912 выздоровело (+ 553 человека за сутки)

– 3 361 умерло (+ 6 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 4 154 703 проведено исследований (тестов) в республике (+ 16 206 за истекшие сутки)

– 5 396 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan