Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

04 февраля 11:30

– 75 400 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 823 человека за сутки)

– 278 госпитализировано за сутки

– 64 924 выздоровело (+ 516 человек за сутки)

– 3 342 умерло (+ 4 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 4 103 869 проведено исследований (тестов) в республике (+ 17 658 за истекшие сутки)

– 6 225 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan