Вакцинация

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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04 февраля 11:30

– 75 400 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 823 человека за сутки)
– 278 госпитализировано за сутки
– 64 924 выздоровело (+ 516 человек за сутки)
– 3 342 умерло (+ 4 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 4 103 869 проведено исследований (тестов) в республике (+ 17 658 за истекшие сутки)
– 6 225 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan

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