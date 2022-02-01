Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

01 февраля 11:30

– 73 342 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 560 человек за сутки)

– 307 госпитализировано за сутки

– 63 623 выздоровело (+ 297 человек за сутки)

– 3 326 умерло (+ 1 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 4 051 470 проведено исследований (тестов) в республике (+ 16 351 за истекшие сутки)

– 7 724 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan