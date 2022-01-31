Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

31 января 12:30

– 72 782 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 550 человек за сутки)

– 168 госпитализировано за сутки

– 63 326 выздоровело (+ 169 человек за сутки)

– 3 325 умерло (+ 4 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 4 035 119 проведено исследований (тестов) в республике (+ 16 898 за истекшие сутки)

– 8 036 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan