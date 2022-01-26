Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

26 января 11:30
– 70 153 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 300 человек за сутки)
– 62 701 выздоровело (+ 103 человека за сутки)
– 3 311 умерло (+ 2 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
– 3 950 150 проведено исследований (тестов) в республике
– 5 402 человека в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.
Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan