Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

21 января 12:40

– 68 641 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+257 человек за сутки)

– 62 192 выздоровело (+ 87 человек за сутки)

– 3 299 умерло (+ 8 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

– 3 873 041 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 369 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan