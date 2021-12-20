Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

20 декабря 11:30

– 64 476 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+155 человек за сутки)

– 59 271 выздоровело (+ 118 человек за сутки)

– 3 109 умерло (+ 3 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 522 515 проведено исследований (тестов) в республике

– 4 051 человек в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan