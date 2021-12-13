Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

13 декабря 11:40

– 63 384 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+158 человек за сутки)

– 58 484 выздоровело (+ 116 человек за сутки)

– 3 057 умерло (+ 4 человека за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 447 881 проведено исследований (тестов) в республике

– 4 116 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan