Вакцинация

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

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10 декабря 11:45

– 62 922 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+150 человек за сутки)
– 58 098 выздоровело (+ 119 человек за сутки)
– 3 035 умерло (+ 8 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
–3 417 002 проведено исследований (тестов) в республике
– 3 989 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan

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