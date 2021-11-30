Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

30 ноября 11:30

– 61 323 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+185 человек за сутки)

– 56 580 выздоровело (+ 194 человекf за сутки)

– 2 952 умерло (+ 12 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом

–3 319 162 проведено исследований (тестов) в республике

– 3 947 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:

– Электронная почта: covid19@e-dag.ru

– Телеграм https://t.me/icdagestan