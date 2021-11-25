Здравоохранение

Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

Оставить комментарий

25 ноября 11:30

– 60 376 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+197 человек за сутки)
– 55 603 выздоровело (+ 188 человек за сутки)
– 2 911  умерло (+ 7 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
–3 271 991 проведено исследований (тестов) в республике
– 3 664 человека в настоящее время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan

Также читают:

Спасибо врачам!
Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 об...
В Дагестане после праздников снизилось число забол...
В Агульской ЦРБ состоялась встреча имама района А...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *