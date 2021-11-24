Информация Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан

24 ноября 11:40
– 60 179 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+210 человек за сутки)
– 55 415 выздоровело (+ 202 человека за сутки)
– 2 904 умерло (+ 8 человек за сутки) с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом
–3 262 815 проведено исследований (тестов) в республике
– 3 564 человека в настоящее время находятся на изоляции.
В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.
Связь с Оперативным штабом:
– Электронная почта: covid19@e-dag.ru
– Телеграм https://t.me/icdagestan