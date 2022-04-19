Информация об организации медицинских обследований инвалидов для МСЭ

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 утверждены новые Правила признания лица инвалидом (далее – новые Правила), которые вступают в силу с 1 июля 2022 г. При этом постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» признается утратившим силу.

До 1 июля 2022 г. включительно продолжает действовать Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697, которым установлен особый порядок установления инвалидности – продление инвалидности на 6 месяцев без оформления медицинской организацией направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ).

Вместе с тем, учитывая складывающуюся обстановку в Российской Федерации по постепенной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление Временного порядка признания лица инвалидом не планируется. В связи с этим Минтруд России информирует граждан, срок инвалидности которых заканчивается 1 июля 2022 года, о необходимости своевременного оформления в медицинской организации направления на МСЭ.

Медицинским организациям рекомендовано проведение в отношении инвалидов, срок переосвидетельствования которых определен после 1 июля 2022 г., медицинских обследований с последующим оформлением направления на медико-социальную экспертизу (форма 088/у).