Информация о военном положении в СКФО — фейк

В дагестанских телеграм-каналах и пабликах в инстаграме появились сообщения о том, что на территории ЮФО и СКФО могут ввести военное положение.

«Речь о некоторых регионах ЮФО и СКФО. Вопрос будет рассмотрен 4 марта на внеплановой сессии Совета Федерации», — передавали сомнительные источники.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал данную информацию «уткой», как и слухи о запрете выезда мужчинам за рубеж. Об этом сообщает информагентство РИА «Новости».

«Нет, это «утки», это всё в соцсетях и так далее всё ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — прокомментировал Дмитрий Песков.