Информация о сотрудничестве России с исламскими странами

Коротко и по пунктам о сотрудничестве России с исламскими странами: товарооборот за последние 6 лет вырос в 2 раза, а в 2022 году достиг рекордных 153,6 млрд долларов; в 2022 году экспорт зерна в исламские страны вырос на 24%, удобрений – на 85%;

20 российских компаний стали резидентами Евразийского торгово-промышленного хаба в ОАЭ; планируется открытие российской промышленной зоны в Египте; расширяется география соглашений о свободной торговле, ведутся переговоры с Ираном, Египтом, Индонезией, ОАЭ;

реализуются десятки кооперационных проектов в промышленности и энергетике в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии;

объём российских инвестиций в страны исламского мира в 2022 году показал рекордный рост, в том числе за счет промышленной кооперации в индустриальных зонах и технопарках;

продолжается работа по цифровизации транспортных коридоров;

прорабатывается вопрос создания союза особых и свободных экономических зон;

создается единая национальная система оценки продукции на соответствие стандартам халяль;

с 11 странами установлен безвизовый режим. Ведутся переговоры о запуске групповых турпоездок в безвизовом режиме с Ираном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, Малайзией.