Информация о проекте «Код будущего»

В рамках проекта «Код будущего» школьники 8 − 11 классов бесплатно изучают современные языки программирования на двухлетних курсах, которые состоят из четырех модулей трудоемкостью не менее 36 академических часов каждый. Обучение проходит в онлайн и офлайн формате.

Кто может обучаться

Школьники 8 − 11 классов, успешно прошедшие вступительное испытание. В онлайн-формате могут обучаться школьники 8 − 11 классов всех регионов России. О наличии в регионе классов для офлайн обучения можно узнать через интерактивную карту на портале Госуслуг.

2 потока учащихся

В 2023 году реализация проекта «Код будущего» будет включать два потока учащихся:

Первый поток — не менее 100 тысяч школьников 8 – 11 классов, которые зачислены на 1-ый модуль в 2022 году и завершат обучение по 4-ому модулю в 2023 году.

На первый поток проводится дополнительный набор учащихся;

Второй поток — 140 тысяч школьников 8 – 11 классов, которые будут зачислены на 1-ый модуль в 2023 годe и завершат обучение по 4-ому модулю в 2024 году.

Подать заявку на участие в проекте «Код будущего» можно на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

Как подать заявку на обучение на 2-й модуль образовательной программы

Школьники, желающие сразу поступить на 2-й модуль Первого потока, должны выполнить следующие действия:

подать соответствующее заявление на получение Услуги в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/futurecode (далее – ЕПГУ), приложив все необходимые документы, в том числе документ, подтверждающий факт обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с 8 по 11 класс (с указанием общеобразовательной организации и класса);

успешно пройти вступительное испытание;

самостоятельно изучить материалы 1-го модуля Первого потока;

успешно пройти тестирование по итогам изучения материалов 1-го модуля.

По вопросам участия в проекте «Код будущего» обучающиеся и их родители (законные представители) могут получить консультацию, позвонив на горячую линию проекта по номеру телефона: 8 (800) 505-30-35, или написав на адрес электронной почты: futurecode@2035.university.

О проекте «Код будущего»

Проект «Код будущего» позволяет школьникам бесплатно изучить современные языки программирования (Python, C#, Java, PHP, C++, Java и другие), получить востребованные навыки в области информационных технологий.

На портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/futurecode) доступны для обучения программы от образовательных организаций, являющихся лидерами сферы дополнительного образования по обучению детей разных возрастов программированию: ООО «Мобильное Электронное Образование», АНО ВО

«Университет Иннополис», ООО «Юмакс», ЧОУ ДПО «1С-Образование», АНО ДПО

«Школа программистов», АО «Академия Просвещения»,

ООО «Учи.Дома», ООО «Алгоритмика», АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», НО ЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», АНО ДО «Научно-образовательный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана», ООО «Фоксфорд», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», АНО ВО «Российский новый университет», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Подробную информацию о реализации проекта «Код будущего» также можно получить у контактного лица по взаимодействию с регионами со стороны федерального оператора проекта «Код будущего» (автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035») − Сенчихиной Анны (a.senchikhina@2035.university).