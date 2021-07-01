Информация о приеме заявок и условиях республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший антитеррористический контент (далее — Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2021 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):

— Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.

— Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн).

— Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, очерк).

Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. Материалы могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К материалам на языках народов Дагестана должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев и др.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, средств массовой информации и общественных организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

— заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан.

— конкурсная работа (материал).

— данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала.

Срок приема заявок – с 1 июля по 10 сентября 2021 г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 30 сентября 2021 г.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:

— «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач». Общий фонд составляет 180 тыс. руб., включая: первая премия — 90 тыс. рублей, вторая — 60 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.

— «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа». Общий фонд составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, вторая — 40 тыс. рублей, третья — 20 тыс. рублей.

— «Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании». Общий фонд составляет 100 тыс. руб., включая: первая премия — 50 тыс. рублей, вторая — 30 тыс. рублей, третья — 20 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs@mininformrd.ru.

Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».