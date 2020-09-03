Информация о приеме заявок и условиях республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее — Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2020 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):

«Видео, аудиоматериал», размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопередача, документальный фильм и т.п.).

«Публикация в печатном издании» (статья, очерк и т.п.).

«Публикация в сетевом издании» (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперссылки на материал.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, учреждений и общественных организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан – обязательно.

конкурсная работа (материал) – обязательно.

данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется два раза в год – в июне и декабре. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о награждении победителей. Последний срок подачи заявки – 5 июня и 5 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:

«Видео, аудиоматериал». Общий полугодовой фонд составляет 100 тыс.руб. включая: первая премия — 50 тыс. рублей, вторая — 30 тыс. рублей, третья — 20 тыс. рублей.

«Публикация в печатном издании». Общий полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия 25 тыс. рублей, вторая — 15 тыс. рублей, третья — 10 тыс. рублей.

«Публикация в сетевом издании». Общий полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия — 25 тыс. рублей, вторая — 15 тыс. рублей, третья — 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 1, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs2020@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляется по телефонам + 7 965 489 33 17.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://minsvyazrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://minsvyazrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты» (http://minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty)