Информация о полиомиелите, разновидностях вакцины от этого страшного заболевания

Что такое «живая вакцина» из чего она состоит?

Вакцина представляет собой раствор, цвет жидкости может быть красный, розовый, малиновый.

В растворе нет осадка, видимых включений. В составе – вирус полиомиелита 1, 2, 3 типа, а точнее аттенуированный штамм Сэбина тип 1, 2, 3.

То есть главные компоненты вакцины – это все серотипы вируса.

Дополнительно в составе присутствует стабилизатор – магния хлорид, консервант – канамицин.

Капли в рот от полиомиелита содержит живые аттенуированные вирусы, что означает, что они утратили свои патогенные свойства и для организма они не опасны.

Как действует «живая» вакцина от полиомиелита?

За счет того, что вирус, хоть и ослаблен, но способен к репликации, в организме формируется полноценный иммунный ответ.

Вакцина обеспечивает тканям желудочно-кишечного тракта защиту от вируса, а это значит, что впоследствии, столкнувшись к ним, организм уничтожит его, и с фекалиями выделятся он не будет.

То есть, распространения вируса не произойдет, а привитый человек будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

Кроме того, ОПВ проще вводить — никаких болезненных инъекций, только «капельки на язычок».