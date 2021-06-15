Информация для семей, имеющих особенных детей!

В учреждении «Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» Минтруда Дагестана открывается отделение дневного пребывания для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). В отделение будут бесплатно приниматься дети в возрасте от 4 до 18 лет. Режим пребывания в будни с 8:00 до 18:00. В группах будут находиться от 5 до 7 человек, с пятиразовым питанием.

Тел. для связи: 8-989-879-02-98

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