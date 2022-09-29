Инфекционные болезни, которые предупреждаются с помощью вакцин, продолжают ежегодно уносить жизни детей

Так, в текущем году в Дагестане зарегистрированы летальные исходы среди детей, в том числе в возрасте до 1 года, от инфекций, против которых существуют вакцины (коклюш – 3 детей, туберкулез – 1 ребёнок), выросло и число заболевших.

Главной причиной специалисты называют отказы некоторых граждан от профилактических прививок. Об этом сообщила Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева в ходе заседания Совбеза под председательством Сергея Меликова.

«Необходимо отметить территории, где имеется позитивная динамика в снижении подобных отказов: Сергокалинский район, Избербаш, Южно-Сухокумск», – отметила Беляева.