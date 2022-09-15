Инфекционисты Дагестана напоминают о скором сезонном росте заболеваемости гриппом

В условиях роста стал заболевших коронавирусной инфекцией это приобретает большую серьёзность.

Главными мерами профилактики, кроме неспецифических, к которым относятся — частое мытьё рук и проветривание помещений, избегать посещения мест скопления людей, пользоваться масками в общественных местах — является вакцинация против наиболее распространённых штаммов вируса гриппа.

В Дагестан сейчас поступила крупная партия вакцины против гриппа — более 370 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения и более 300 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри» — последней можно прививать и взрослых, и детей. Оба иммунопрепарата давно примеряются, хорошо испытаны и эффективны. Исследования показали, что редкими побочными являемыми может быть непродолжительное повышение температуры тела или болезненность в месте инъекции. Из Холодового центра Республиканского центра инфекционных болезней упаковки с соблюдением температурного режима доставляются в поликлиники городов и районов Дагестана.

«Прежде всего, мы хотим защитить лиц с хроническими заболеваниями, так как казалось бы банальный грипп способен при наличии у человека сахарного диабета, различной сердечно-сосудистой патологии привести к опасной декомпенсации состояния, развитию тяжелых осложнений. Сейчас людям из группы риска доступна и бесплатна иммунизация как от гриппа, так и от COVID-19» — отметила главный врач РЦИБ и СПИД Равганият Мирзаева.

Кроме лиц с хроническими заболеваниями, согласно Национальному календарь прививок, защиту от вирусных инфекций получат в первую очередь медицинские работники и работники сферы образования, а также есть возможность защитить детей, посещающих организованные коллективы — школы и детские сады.