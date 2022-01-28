Специалист указал на необходимость носить маски, соблюдая все меры предосторожности.

Инфекционист Малышев предупредил о вероятном росте заболеваемости коронавирусом в ближайшие недели.

Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое предупреждение сделал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, указав на необходимость носить маски, соблюдая все меры предосторожности.

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Малышев также заявил, что пока сложно спрогнозировать, до каких максимальных цифр будет доходить количество выявленных случаев инфицирования за сутки, однако отметил, что оптимистом быть не приходится. «Особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет еще очень тяжело», — сказал он.

Инфекционист указал на то, что в данный период каждому необходимо защищать себя от вируса, и призвал носить средства индивидуальной защиты, несмотря на то что граждане уже устали от этого.

Напомним, ранее вирусолог заявил, что заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после 10 февраля 2022 года.

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