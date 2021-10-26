Инфекционист Евгений Щербина: «Чем больше заболевших, тем больше вероятность того, что болезнь мутирует»

Врач-инфекционист Евгений Щербина на своей странице в Инстаграм рассказал на примере некоторых стран о том, почему только вакцинация способна остановить развитие коронавируса? Инфекционист говорит о том, что третий год пандемии по всему миру встречаются вспышки нового штамма «Дельта», более заразного, а значит, более опасного. Во многих странах СНГ забиты больницы, в то время как более развитые страны уже успели привить более 50% населения, а кто-то и больше. «Вакцинация от контагиозных болезней (передающихся между людьми), имеет две ступени защиты. Первая ступень – индивидуальная защита вакцинированного человека. Например, вакцина от ветряной оспы защищает на 92% от симптоматической болезни и на 100% от тяжелого течения. А вакцины от коронавируса защищают на ~70% от симптоматической болезни и на ~90% от летального исхода. В случае вакцинирования только одного человека, мы снижаем его вероятность заболеть, а главное – умереть. Вторая ступень – коллективный иммунитет. Для того, чтобы вирус мог циркулировать в популяции и вызывать все новые и новые болезни, ему нужно иметь возможность зацепиться за людей, которые не имеют к нему иммунитет. Если вакцинирован один человек – это хорошо, но если вакцинированы все, вирус прекращает свою миграцию от человека к человеку и новых заражений не происходит», – говорит специалист. «Иными словами, в группе вакцинированных людей один непривитый человек будет пользоваться благами коллективного иммунитета, но думать, что прием витаминов С и Д помогает ему не заболеть. Для того, чтобы вирус отступил, необходимо привить 70% населения и поддерживать на таком уровне постоянно», – комментирует он. По его словам, идеи «А давайте все вместе переболеем, чтобы не прививаться» не сработают, потому что иммунитет после заболевания не пожизненный, и мы с вами уже третью волну «все вместе переболеваем» и платим за это тысячами жизней. «Как же работает коллективный иммунитет в тех странах, где привито более 50% населения, но менее 70%? Вопреки заблуждению, Израиль не самая привитая страна. Обеими дозами там привито 62% населения. Дельта из-за сильной заразности дал всплеск заболеваемости, однако цифры летальности понизились. В Великобритании привито 67,7% населения, и там тоже наблюдается вспышка нового штамма, много новых больных. Однако летальные исходы значительно снизились. Такая же ситуация в Германии», – разъясняет врач. «А теперь посмотрим, как обстоят дела у тех стран, которые привили 70% и более процентов населения. В Дании привито 75% населения, и несмотря на новый штамм, вспышки вялые и быстро гаснут из-за невозможности вируса зацепиться за имеющих к нему иммунитет. Летальность очень низкая. В Португалии полностью привито 85,7% населения, и “Дельту” страна сбила на подлете. Летальность практически нулевая», – отмечает Щербина. «В России полностью привито 32,9% жителей, часть из них фальсификаты. На цифры по смертям страшно смотреть», – говорит он. Подытоживая сказанное, инфекционист отметил, что все боятся появления нового штамма коронавируса. «А знаете ли вы, что появление нового штамма напрямую связано с количеством заболевших? Чем больше заболевших, тем больше вероятность того, что болезнь мутирует», – заключил он.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/infekcionist-evgenij-shherbina-chem-bolshe-zabolevshih-tem-bolshe-verojatnost-togo-chto-bolezn-mutiruet/