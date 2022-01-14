Индексация ежемесячных денежных выплат

Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Управление социальной зашиты населения в МР «Агульский район» сообщает получателям ежемесячной денежной выплаты, что в соответствии со статьей 5 Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 91 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен с 1 января 2022 года с учетом коэффициента индексации 1,04:

— размер ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа — 1 222 рубля;

— размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда — 584 руб.;

— труженикам тыла — 881 руб.;

— лицам, пострадавшим от политических репрессий — 881 руб.;

— реабилитированным лицам — 1 174 рубля.

Кроме того, в соответствии с законом Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 88 «О внесении изменений в статью 3 закона Республики Дагестан от 7 октября 2011 года № 50 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане» дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение членам семей инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на территории Афганистана с 1 января 2022 года составляет 10 000 рублей.

Также, в соответствии с пунктом 2 статьи 24 федерального закона от 20 июля 2012 года No 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», индексируется на 4,0 процента, в связи с чем в 2022 году сумма выплаты составит 15 713,84 рублей.

По всем возникшим вопросам обращаться в ГКУ РД УСЗН в МО «Агульский район» или на телефон горячей линии 8(8722)55-27-14.

ГКУ РД УСЗН В МО «Агульский район»