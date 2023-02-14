Имя погибшего военнослужащего навечно внесено в списки личного состава полка

Росгвардии Номер расчета минометной батареи урус-мартановского полка отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии рядовой Аким Гасратов, героически погибший при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, навечно зачислен в списки личного состава полка оперативного назначения.

Аким Фикретович родился в селе Лидже Табасаранского района Республики Дагестан. Службу в войсках национальной гвардии начал в июне 2017 года.

В феврале 2022 года, действуя в составе минометного расчета батальонной тактической группы полка оперативного назначения на особо опасном направлении в Херсонской области, росгвардеец вступил в вооруженное боестолкновение с противником. В ходе ожесточенного боя рядовой Аким Гасратов, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, выполнил поставленную боевую задачу, но при этом получил ранение, несовместимое с жизнью.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации рядовой Аким Гасратов награжден орденом Мужества (посмертно).

В селе Новое Лидже Табасаранского района Дагестана на фасаде здания Новолидженской средней общеобразовательной школы, где учился росгвардеец, в сентябре прошлого года была установлена мемориальная доска.