Имя лучшего учителя родного языка Дагестана определится 21 марта

Церемония закрытия республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка – 2023» пройдёт в Дагестане 21 марта.

В рамках мероприятия состоится награждение победителя и призёров профессионального конкурса.

В мероприятии примет участие Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Церемония закрытия пройдёт 21 марта в 15:30 во Дворце культуры по адресу: ул. Пушкина, 27.

В этом году в республиканском конкурсе приняли участие 35 педагогов – победителей муниципального этапа. Учителя родного языка делились своими методиками, концепциями и педагогическим опытом.

Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в этом году проводился в 16 раз и был приурочен к Году педагога и наставника и 100-летию Расула Гамзатова.