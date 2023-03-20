Имя лучшего учителя родного языка Дагестана определится 21 марта

Церемония закрытия республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка – 2023» пройдёт в Дагестане 21 марта.
В рамках мероприятия состоится награждение победителя и призёров профессионального конкурса.
В мероприятии примет участие Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Церемония закрытия пройдёт 21 марта в 15:30 во Дворце культуры по адресу: ул. Пушкина, 27.
В этом году в республиканском конкурсе приняли участие 35 педагогов – победителей муниципального этапа. Учителя родного языка делились своими методиками, концепциями и педагогическим опытом.
Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в этом году проводился в 16 раз и был приурочен к Году педагога и наставника и 100-летию Расула Гамзатова.